Raphael Veiga avança em recuperação de lesão no ombro e faz parte do treino com elenco do Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga avançou na recuperação de uma luxação no ombro esquerdo e fez parte do treino em campo com o elenco do Palmeiras, nesta terça-feira. O camisa 23 do Verdão, porém, ainda segue como baixa para Abel Ferreira e não enfrenta o Bolívar pela Libertadores.

Veiga sofreu a lesão no ombro na segunda rodada da fase de grupos do torneio continental, no dia 9 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque. Na oportunidade, ele deixou o campo antes dos 15 minutos do primeiro tempo de jogo.

O atleta não precisou de cirurgia para resolver o problema e deve ainda seguir um período longe dos gramados. Nesta terça-feira, depois de cumprir parte do cronograma com os companheiros, deu sequência às atividades sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.