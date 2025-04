Mano Menezes promete afastar a crise no retorno ao Grêmio: 'Volto com apetite de trabalhar'

"Não podemos descontextualizar as situações. Em 2005, o grêmio vivia o pior período da sua história, construímos o time no decorrer do campeonato e conseguimos o acesso daquela forma que ficou marcada. Mas precisamos trabalhar para a nova geração e convencê-los. A ordem é sempre a mesma: primeiro se vence, com o melhor futebol, e vamos trabalhar nessa linha", afirmou Mano, que disse retornar mais "cascudo" ao conjunto de Porto Alegre.

"Todos mudam, a gente vai agregando conhecimento e experiência, só não pode perder a essência de quem somos. Por isso, ainda brigo um pouco demais, mas brigo cara a cara. Isso transmite confiança às pessoas, que sabem estar apostando em alguém autêntico", comentou o técnico, negando que seu estilo cause problemas com jogadores.

A passagem de seu antecessor, o argentino Gustavo Quinteros, foi marcada por problemas de comunicação com os atletas. No Fluminense, Mano Menezes bateu de frente com o ídolo Marcelo, o que provocou a rescisão antecipada do jogador. "Às vezes, passamos do ponto na beirada do campo. Nunca tive dificuldades para relacionar com meus jogadores, nunca tive problemas sérios, mas o importante é o que a equipe faz dentro do campo", analisou.

A má fase do Grêmio no Brasileiro, para o novo comandante, é passageira, mas a equipe terá de levar todas as rodadas a sério e manter o rendimento mesmo nos períodos de baixa. Ele até citou Muricy Ramalho para explicar seu ponto de vista.

"Isso vai passar. O time começou bem a temporada e parou de evoluir. Vamos colocar em campo uma equipe com um comportamento aguerrido e com um futebol de qualidade", prometeu. "O Grêmio tem de ambicionar estar entre os primeiros. É duro repetir conquistas, mas a única chance é se estiver entre os primeiros. Pontos corridos é constância, ter maturidade nos momentos difíceis. O Muricy Ramalho, um dos maiores vencedores, sempre falava: 'O importante é somar, pontuar até nos momentos difíceis'", comentou. "O importante é dar passos não grandes, mas firmes", ensinou.

Mano Menezes fará sua estreia no banco do Grêmio nesta quinta-feira, diante do Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, às 19h (horário de Brasília), em Mendoza, na Argentina. As duas equipes disputam a liderança do Grupo D da competição.