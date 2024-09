Sem brilho, Santos vence Operário e assume liderança provisória da Série B

Já o Operário, estacionado nos 39 pontos, é o 10º colocado. A equipe paranaense está a sete pontos do G-4 - e a distância pode aumentar no complemento da rodada.

O Santos só volta a campo no dia 7 de outubro, uma segunda-feira. A equipe visita o Goiás a partir das 21h (de Brasília), no Estádio da Serrinha.

O Operário, por sua vez, joga no dia 3 de outubro, uma quinta-feira. O time paranaense recebe a Chapecoense às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger.

Como foi o jogo

O Santos foi eficiente no primeiro tempo, apesar das poucas chances. O duelo começou muito travado, e os donos da casa só finalizaram a gol pela primeira vez com 15 minutos, de fora da área. Na primeira oportunidade clara, cinco minutos depois, Giuliano abriu o placar. Depois do gol, os santistas passaram a maior parte do tempo com a bola e mandaram na partida, mas só assustaram em um chute de longe.