Auditora pede vista e adia decisão sobre anulação de Fluminense x São Paulo

Só houve a vantagem porque o árbitro entendeu que houve a infração. Os 11 atletas do São Paulo estão atrás da linha da bola. Não houve qualquer surpresa de uma eventual marcação equivocada. Não se pode anular qualquer partida. O código fala que é preciso um erro grave. Erro de direito é desconhecimento da regra. Estamos tratando de árbitro há mais de 10 anos no quadro da CBF, há um ano no quadro da Fifa. Talvez o árbitro pudesse ter sido mais claro no seu entendimento. Mas não a ponto de que esta corte beneficie o São Paulo. Eduardo Vargas, advogado dos árbitros

A gente tem que trazer o processo para a razão. Quando o assunto é prazo de direito material, há um conceito que não se flerta com a decadência. Ela é inflexível e não dá segunda chance. A decadência está presente no capítulo inicial e de encerramento. O São Paulo deixou transcorrer o prazo de dois dias para pedido de impugnação. O São Paulo também perdeu o prazo para a medida inominada. O São Paulo tinha ciência do fato desde o dia da partida. O alegado erro ocorreu no campo de jogo. O São Paulo já tinha plena ciência do fato. O São Paulo no dia seguinte reclamou com um ofício da CBF exatamente da mesma forma que reclamou na medida inominada. No mérito, por amor ao debate, não há algo que justifique a anulação da partida". Rafael Pestana, advogado do Fluminense