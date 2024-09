Flamengo desmorona sem Pedro e eliminação expõe 'estrutura abalada' a Tite

Tivemos um calendário com uma série de dificuldades. A maior delas, pela moldagem da equipe, foi o Pedro: o jogador de área, da infiltração, com as características dele, não estou falando em demérito aos demais. A estrutura ofensiva se perdeu um pouco.

Tite

Classificação e jogos Libertadores

Sem Pedro, nem os outros centroavantes do elenco resolvem. Gabigol permanece no banco de reservas, e Carlinhos vive momento ruim e não tem conseguido performar. A solução de Tite tem sido colocar Bruno Henrique mais à frente, mas nada que mude muito o cenário. "A gente tentou com o BH, o retorno do Gabi, Carlinhos... No produto final, o time não fez o que deveria ter feito", disse Tite.

Pedro é o artilheiro disparado do time na temporada. O atacante marcou 30 gols em 43 jogos disputados antes de se lesionar. Bruno Henrique e Arrascaeta têm oito cada e aparecem em seguida.

Flamengo vive pior fase com Tite e tem mais decisão

A eliminação na Libertadores confirmou o pior momento do Flamengo com Tite no desempenho e nos números. Com desempenho abaixo, o time carioca chegou a quatro jogos consecutivos sem vencer — todos eles, também, sem Pedro.

A sequência tem dois empates [Vasco e Peñarol] e duas derrotas [Grêmio e Peñarol]. A eliminação veio na Libertadores e a briga pelo título no Brasileirão ficou mais difícil — o Flamengo é o quarto colocado, 11 pontos atrás do Botafogo, líder da competição.