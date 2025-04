Lavieri: 'Palmeiras acha muito difícil Abel na seleção por calendário'

O Palmeiras vê como muito difícil uma saída de Abel Ferreira rumo à seleção brasileira, afirmou o colunista Danilo Lavieri durante o UOL News Esporte.

O que o Palmeiras disse é que inicialmente acha muito difícil, justamente pelo calendário. [...] O último jogo [da seleção] é contra o Paraguai, no dia 9 [de junho], na Neo Química Arena, e na teoria o Palmeiras já estaria viajando para o Mundial no dia 9, por conta de uma alteração da tabela da CBF. O planejamento inicial do Palmeiras era já estar viajando no dia 9.