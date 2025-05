CBF escala advogado para entender situação contratual de Abel no Palmeiras

A coluna apurou que a CBF escalou um advogado para buscar informações junto ao time jurídico de Leila Pereira sobre a situação contratual de Abel Ferreira.

Segundo uma fonte, que atua na consultoria de integridade no meio esportivo, o primeiro contato não foi bom. O representante da confederação busca entender os detalhes jurídicos de multa por rescisão e a sondagem não foi bem recebida.

Ednaldo Rodrigues está usando advogados de sua confiança para "ajudar" nesta busca por um treinador para a seleção. No contato com Ancelotti teriam sido três "frentes" falando com Real Madrid e o estafe do técnico italiano. Por ora, Carleto está fora dos planos.