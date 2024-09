Como a CBF defende árbitro de Fluminense x São Paulo e vai contra anulação

A CBF reconheceu os problemas em termos de sinalização por parte da arbitragem, mas rejeitou a tese de "erro de direito".

O que isso influencia no processo?

A posição da CBF no processo no STJD é uma espécie de parecer técnico, com peso político, mas não definitivo.

A discussão no julgamento que começou na quinta-feira (26) envolve se o pedido do São Paulo, usando uma medida inominada, é admissível — já que existe uma discussão se o clube fez o movimento dentro do prazo ou não.

Julgamento de Fluminense x São Paulo no STJD Imagem: Igor Siqueira/UOL

Mas o caso também extrapola o aspecto técnico do Direito Desportivo e avalia o mérito, se houve ou não erro de direito. E se esse erro foi relevante o suficiente para justificar a anulação de partida.