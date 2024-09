Denúncia contra árbitro abre brecha para anulação de Fluminense x São Paulo

A denúncia no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) contra Paulo César Zanovelli, árbitro que comandou Fluminense 2x0 São Paulo, abre uma brecha para os paulistas conseguirem a anulação do jogo do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Zanovelli foi enquadrado no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O ato fala em "deixar de observar as regras da modalidade."

No único parágrafo do artigo, consta que uma partida pode ser anulada "se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado". O Flu ganhou o duelo por 2 a 0 no embate em questão.