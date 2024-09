São Paulo cai com crueldade: erros, esperança e heróis que viram vilões

Lucas se lamenta após perder pênalti em São Paulo x Botafogo Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

A empolgação são-paulina com o pênalti marcado por Dario Herrera, ainda no 1° tempo, gerou novo desânimo: Lucas, pilar da equipe de Luis Zubeldía e cobrador oficial do elenco, acertou o travessão de John e esfriou a reação paulista.

Houve esperança com Calleri. O atacante, que chegou a perder um gol feito já na etapa final, foi o responsável por empatar o duelo pouco depois: ele aproveitou cruzamento de André Silva e, com categoria, estufou as redes botafoguenses já na reta final do jogo.

Calleri se lamenta durante São Paulo x Botafogo, jogo da Libertadores Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

Com empate no placar agregado, a decisão foi para as cobranças de pênaltis, e dois heróis viraram vilôes: Calleri e Nestor. O primeiro, consagrado por ter recolocado o São Paulo na disputa minutos antes, e o segundo por ter marcado, há um ano, o gol que deu aos paulistas o título da Copa do Brasil no estádio do Tricolor.

Calleri foi o primeiro vilão: ele repetiu o ato do colega Lucas e acertou o travessão de John — o argentino foi o primeiro a bater e abriu caminho para o Botafogo sair em vantagem.