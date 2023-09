O título inédito poderia não ter passado do gramado do Novelli Júnior, na cidade de Itu, no interior paulista. Após empate sem gols no Morumbi, ainda com Rogério Ceni, Dorival assumiu o Tricolor e já teve a decisão do mata-mata como seu segundo jogo.

O São Paulo martelou o jogo todo, mas parecia destinado a resolver seu futuro nos pênaltis até que Wellington Rato, que havia acabado de entrar, acertou um chute de fora no cantinho e definiu o 1 a 0 que classificou o time.

Não bastasse essa dificuldade, o São Paulo ainda passou por um apagão na eliminatória seguinte. O Tricolor venceu facilmente o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro, mas os pernambucanos não se deram por vencidos diante de um São Paulo invicto há 11 jogos com Dorival.

A primeira derrota do comandante à frente do Tricolor foi justamente um 3 a 1 para o Sport dentro do Morumbi, que levou a decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para os pênaltis. O goleiro Rafael brilhou ao defender a cobrança de Luciano Juba e deu a vaga ao Tricolor.