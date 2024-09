Botafogo vence São Paulo em pênaltis dramáticos e vai à semi após 51 anos

O Botafogo conseguiu impor seu ritmo nos primeiros quinze minutos de jogo, controlou a posse de bola e complicou a vida do São Paulo.

A vida do alvinegro ficou ainda melhor com os erros cometidos pelo Tricolor, e foi assim que a equipe carioca chegou ao 1 a 0. Aos 14, Luiz Gustavo tentou matar um lançamento do goleiro John no peito, se atrapalhou e deu um presente para Savarino. O camisa 10 acionou Igor Jesus, recebeu de volta e cruzou. Rafael cortou mal para o meio, e Almada só teve o trabalho de empurrar para as redes de cabeça.

Pouco tempo depois, o Botafogo perdeu uma grande chance de ampliar, e a torcida do São Paulo presente no Morumbis começou a demonstrar um grande incômodo com a falta de ímpeto da equipe. Tanto é que Zubeldía gastou uma alteração logo aos 35 minutos do 1º tempo: Luciano entrou no lugar de William Gomes. Com a entrada de Luciano, Lucas parou de jogar centralizado e foi para a ponta direita.

O São Paulo deu sinais de melhora e quase empatou o jogo em finalização de fora da área de Bobadilla, que só não entrou por um desvio de Luiz Henrique no meio do caminho. Minutos depois, o árbitro Darío Herrera foi chamado ao VAR e marcou pênalti após ver um desvio no braço do zagueiro Bastos em um cabeceio de Lucas. O camisa 7 bateu alto, a bola triscou o travessão e foi para fora. Mesmo jogando muito mal no 1º tempo, o São Paulo teve a chance de ir para o vestiário com a igualdade no placar e desperdiçou — John terminou a primeira etapa sem fazer uma defesa.

São Paulo melhora, Calleri se redime, e decisão vai para os pênaltis

O São Paulo teve uma melhora significativa na etapa final e foi para cima do Botafogo para buscar o empate. Aos 15, Calleri desperdiçou uma chance inacreditável após ficar livre na pequena área.