Yuri diz que tinha interesse de sair, mas Corinthians recusou proposta

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, revelou que chegou a ter interesse em deixar o clube rumo ao futebol inglês — há pouco mais de um mês, ele recebeu proposta do Southampton, da Inglaterra, mas viu a oferta ser negada pela diretoria do time paulista.

O que aconteceu

O jogador foi questionado sobre as recentes sondagens envolvendo seu nome. Ele foi um dos entrevistados na zona mista após a vitória alvinegra sobre o Fortaleza, que garantiu a equipe de Ramón Díaz na semifinal da Sul-Americana.

Yuri confirmou que pensou em sair, mas afirmou que o clube "negou" a proposta antes de consultar o jogador. O atleta, que voltou a se destacar nas últimas partidas, reforçou seu foco no final da temporada com a camisa paulista.