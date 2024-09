Estreia de Memphis tem imprensa holandesa e redenção de Yuri Alberto

A imprensa holandesa esteve na Neo Química Arena para acompanhar a estreia de Memphis Depay pelo Corinthians no último sábado (21). O atacante não balançou as redes, mas viu Yuri Alberto, seu possível companheiro no ataque, viver uma tarde de redenção.

O que aconteceu

O UOL apurou que a emissora NOS, uma das mais tradicionais na Holanda, enviou uma equipe só para acompanhar a estreia de Memphis no Corinthians. Os profissionais chegaram ao Brasil na semana passada e vão embora já neste domingo. O clube disponibilizou uma entrevista exclusiva com o atleta para a reportagem que será transmitida no país do jogador.

Depay fez sua estreia aos 22 minutos do 2º tempo e teve boas chances para marcar. Primeiro em cruzamento de Carrillo, que o holandês não alcançou. A segunda oportunidade apareceu após grande lançamento de Héctor Hernández, que Memphis finalizou de primeira e obrigou o goleiro do Atlético-GO a fazer grande defesa.