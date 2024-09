Ramón diz o que mais está gostando no Corinthians e explica novo esquema

Novo Corinthians. "Não é fácil jogar contra uma grande equipe como o Fortaleza, que no ano passado foi finalista [da Sul-Americana], tem um grande treinador e ganhou recentemente de 4 a 1 no Brasileirão. O Corinthians tem outra mentalidade, completamente diferente do que vinha passando anteriormente. É agressivo, tem concentração... sabemos o que queremos e sabemos o que o grupo quer. O mérito é de todos os jogadores, que estão fazendo um esforço enorme para sair desta situação e chegar na final. Estamos passando por um grande momento. Esperamos aproveitar e recuperar rapidamente no Brasileirão. Todo o mérito é dos jogadores, são eles que trabalham e mantêm a concentração. O grupo mudou muito e estou muito contente, esperamos seguir desta maneira."

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Britez, do Fortaleza, e Yuri Alberto, do Corinthians, brigam pela bola Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Dois atacantes pelo meio. "Trabalhamos com os dois atacantes para que ataquem internamente, sem precisar voltar para marcar o lateral. Queremos que sejam, de fato, atacantes para que resolvam as situações. Ele [Yuri Alberto] está em um momento brilhante. A estrutura está se armando, e o grupo está mantendo a concentração. Da metade do campo para frente, o Corinthians melhorou muito: em dinâmica, em jogo, em paciência... jogar neste estádio não é fácil diante dos torcedores que pressionam. Estamos tentando fazer uma equipe sólida para manter a tranquilidade e deixar os atacantes resolverem."

Meias em alta. "A estrutura que temos está sólida na defesa e, do meio para frente, dá para jogar com muita tranquilidade. Todos participam da geração de jogadas. Em um jogo tão dinâmico como o nosso, podemos complicar qualquer equipe. Esperamos que a equipe mantenha a humildade e a tranquilidade, sabendo que, de agora para frente, vêm coisas importantes, com momentos de definição. Precisamos nos sacrificar em todos os sentidos. É seguir trabalhando para que o Corinthians."

Bidon evoluindo. "Ele é jovem. Está crescendo e com oportunidades. Ele nos dá muita mobilidade e inteligência. No terceiro gol, ele fez um grande passe em profundidade. Vamos colocando ele pouco a pouco. Todo o grupo está dando confiança."

Memphis Depay em ação durante Corinthians x Fortaleza, duelo da Sul-Americana Imagem: Alexandre Schneider/Getty Images

E o Memphis? "Estamos dando minutos para ele. Isso é muito importante porque ele não jogava há muito tempo. Ele está treinando no seu máximo para se colocar bem. Para a nossa sorte, os atacantes estão respondendo. Estamos dando minutos para ele chegar a 100%. Temos quatro jogos antes da nova parada. No momento que pudermos utilizar, vamos utilizar porque ele é um grande jogador. Ele resolveu de maneira incrível no gol do Pedro Henrique. Vamos dar confiança. Ele está vendo o que é Corinthians, o ambiente, o Brasil... Ele está com muita raça. Estão todos trabalhando para chegar às finais e sair rápido do Z4 do Brasileirão."