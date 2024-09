'Rei do x1' acerta com time de SP e vai jogar Copinha 2025: 'Nem imaginava'

O carioca tem 3 milhões de seguidores e ganhou a fama de "rei do x1", modalidade que vem ganhando espaço e que é disputada no um contra um — cada atleta conta com um goleiro.

Ele falou ao UOL sobre a novidade e garante: vai conciliar sua rotina de treinos com seu trabalho como influenciador.

O que ele falou?

Influenciador-jogador. "Vou conciliar minha carreira de atleta e influenciador tranquilamente. Vou saber dividir o tempo certo. Não vou deixar de ir para meus eventos e jogar meus x1, mas também não vou deixar de treinar para fazer uma Copinha boa."

Futebol desde cedo. "Minhas primeiras lembranças no futebol são de quando eu era pequeno. Quando eu tinha cinco ou seis anos, meu cunhado já me levava para jogar bola. Joguei futsal e já fiz teste no Fluminense, no Nova Iguaçu, no América-MG, no Flamengo e no Madureira, mas nunca cheguei a me firmar em clube de campo."