Ex-promessa que ouviu ser 'melhor que CR7' se aventura como ator pornô

Ele lançou o vídeo pornô após contar com a ajuda de um influenciador fazendo o "meio de campo". O youtuber Tiago Paiva surpreendeu Paim o apresentando às atrizes e divulgou o momento em seu canal.

O ex-jogador de 36 anos ficou tímido ao conhecer as atrizes com quem atuaria: "Fiquei mais nervoso com vocês do que com Cristiano Ronaldo". Eles marcaram a gravação do vídeo naquele encontro, em que Paim falou em sonho realizado e que não devia nada a ninguém.

"Não triunfou no Sporting, mas triunfou no duplo amor", disse uma delas. O ex-jogador havia contado às atrizes que já havia participado de ménages e de swings, mas que talvez precisasse "tomar algo".

Oposto de CR7

Fábio Paim e CR7 eram as maiores promessas da base do Sporting no início dos anos 2000. Os dois atuavam no ataque e dividiam os holofotes, apesar de terem idades diferentes — Cristiano é três anos mais velho. Com 16 anos, Paim ganhava 20 mil euros mensais e estava no radar de gigantes europeus.