Ex-Real Madrid critica Cristiano Ronaldo: 'Não sabe jogar futebol'

O ex-atacante italiano Antonio Cassano, integrante dos "galáticos" do Real Madrid entre 2006 e 2007, criticou Cristiano Ronaldo. O ex-jogador afirmou que o português "não sabe jogar futebol" e minimizou o alto número de gols do atacante do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo não sabe jogar futebol. Ele pode fazer 3.000 gols, não dou a mínima. Quem jogava futebol de verdade eram nomes como Higuaín, Lewandowski, Benzema, Agüero, Ibrahimovic, Luis Suárez... Esses caras, sim, sabem jogar futebol em equipe... Mas, quando ao Cristiano, qual é seu único objetivo? Gol, gol, gol. Antonio Cassano, ao podcast Viva el fútbol, no YouTube