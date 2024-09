Arco-íris e 'inacessível': Endrick usou relógio de Messi e CR7 em casamento

Endrick anunciou ao mundo seu casamento surpresa com a modelo Gabriely Miranda ostentando um relógio mais que exclusivo.

O que aconteceu

O atacante do Real Madrid utilizou um Rolex Rainbow Daytona. A edição, lançada em 2012, tem bracelete de ouro e é feito com joias incrustradas nas cores do arco-íris. O modelo não possui números, que foram trocados por safiras de diferentes tons do espectro para indicar o horário.

Cristiano Ronaldo e Messi possuem exemplares deste modelo, de acordo com o que disse o consultor de relógios Iñigo Salaverria ao jornal espanhol Marca. CR7, inclusive, foi fotografado utilizando um Rainbow Daytona em uma entrevista durante a Eurocopa de 2020.