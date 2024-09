Diniz diz que sempre quis trabalhar com Cássio: 'Gosta de jogar com o pé'

Fernando Diniz exaltou Cássio em sua primeira declaração no comando do Cruzeiro. O treinador negou que o goleiro tenha dificuldade de trabalhar com os pés, disse que sempre quis trabalhar com ele e citou Fábio no Fluminense como exemplo de adaptação ao seu estilo de jogo.

Para mim não é nenhum problema, inclusive eu acho que o Cássio é um jogador ele já teve estímulos com os pés na época do Corinthians. Ele gosta de jogar com o pé e, na minha opinião, discordo de vocês [que o forte de Cássio não é jogar com os pés]. Ele tem totais condições de poder jogar com o pé e ajudar o Cruzeiro, como já tem ajudado. Fernando Diniz

Parte da solução: "Se vocês analisarem o jogo do Cássio, quando o goleiro começa a ser muito ativo para jogar com os pés, a gente costuma olhar no que ele erra. Mas o Cássio é um goleiro que tem bola média e bola longa muito boa. Dá pra ver nos jogos o Cruzeiro conseguindo fazer ataques que se originaram do pé do Cássio. Então, pra mim, ele faz muito mais parte da solução do que de um problema".