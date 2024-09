Diniz no Cruzeiro gera alerta em possível dificuldade com Cássio, diz PVC

Será que o Cássio vai se adaptar ao estilo do Diniz, que é essa saidinha de bola? Eu me recordo de ver jogos do Cássio, não é a principal característica dele, então esse é um ponto importante. André Hernan

PVC: Cruzeiro se prepara nos treinos para não recuar a bola pro Cássio

Esse é um ponto importante pelo seguinte: nas conversas que eu tive com o Seabra, ele explicou cuidadosamente como o time estava preparado para não entregar a bola pro Cássio no jogo, você recua pro Cássio na certeza.

O Cruzeiro joga de uma maneira que o Cássio só joga com os pés na segurança, esse é um ponto importantíssimo. É verdade que o Diniz melhorou muito o jogo com os pés do Fábio, mas o Fábio já era melhor com os pés do que o Cássio antes. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: