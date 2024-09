Milly: São Paulo é favorito contra Botafogo. Derrota pro Inter não impacta

A colunista Milly Lacombe analisou no Fim de Papo - Prorrogação que a derrota em casa para o Inter no Brasileirão não impacta o ambiente do São Paulo para o jogo decisivo contra o Botafogo, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (25), no MorumBis. Para ela, o clima no estádio será outro, e o Tricolor é favorito para chegar às semifinais.

'Não acho que o Botafogo seja favorito': "O São Paulo não tinha expectativa para o Brasileirão e está lá quase entrando no G-4. O São Paulo está na Libertadores, quem tem a nossa idade sabe o que signifca a Libertadores para a torcida do São Paulo. Então, na quarta-feira, a gente vai ver um MorumBis em estado de encantamento. Eu não acho que o Botafogo é favorito para esse jogo de quarta-feira".

'São Paulo é favorito para quarta-feira': "O Botafogo é mais time? É mais time. O Botafogo é um time muito mais interessante? É mais interessante. O Botafogo é um time mais criativo? É mais criativo. Prefiro mil vezes ver um jogo do Botafogo que o jogo truncado do São Paulo, mas na quarta-feira, com o MorumBis lotado, com todas as almas de 2005, 2006, 2007, 2008 voltando, porque a gente que gosta de futebol acredita em mistérios mais fortes que escalação, eu acho que o São Paulo é favorito para esse jogo. O que a gente viu hoje não impacta o São Paulo — o São Paulo está preparado para o jogo de quarta-feira".