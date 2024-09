Inter vira e cala o Morumbis antes de decisão do São Paulo na Libertadores

A tentativa pela direita, depois de uma pressão na marcação, caiu no pé de Borré — que estava impedido.

Os colorados até mandaram a bola para o gol, mas o lance estava invalidado pela arbitragem — que marcou uma falta, mas, de qualquer forma, já havia impedimento na jogada.

Reorganização do Inter

O Internacional conseguiu se ligar no jogo, apesar da distração inicial.

A melhor saída foi adiantar a marcação e dificultar a saída de bola do time da casa.

O São Paulo se viu em dificuldades, até porque o Inter passou não só a recuperar a bola, mas se organizar melhor quando tinha ela no pé. Alan Patrick tem muito a ver com isso. Uma finalização perigosa dada por ele representa o momento de guinada no jogo.