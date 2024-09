'Flamengo jogou o Brasileirão no lixo', dispara Vitão

O comentarista Vitor Guedes afirmou no Fim de Papo - Prorrogação que o Flamengo "jogou o Brasileirão no lixo". Ele criticou a opção do time de escalar os reservas na derrota fora de casa para o Grêmio, de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro deixou a briga pelo título brasileiro, disse ele.

'É o fim do sonho para o rubro-negro': "Para mim, já era claro que o título vai ficar entre Palmeiras e Botafogo, e agora é o fim do sonho para o rubro-negro com essa opção patética de jogar com o time inteiro reserva, uma coisa ridícula. A cereja do bolo foi a expulsão do Carlinhos, que foi uma opção completamente estapafúrdia, uma opção completamente errada e um desrespeito à torcida do Flamengo".

'O Flamengo hoje deixou a briga pelo título': "O Flamengo jogou no lixo o Campeonato Brasileiro e jogou tudo pra quinta-feira: se perder, fica sem o Brasileiro e a Libertadores. Já era muito difícil, mas o Flamengo hoje deixou o título, teremos ou Botafogo ou Palmeiras campeão brasileiro.