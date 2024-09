Tite nunca gostou do Gabigol, desde os tempos de seleção, diz Casagrande

Em participação no Fim de Papo desta sexta (20), o comentarista Casagrande opinou que há um problema particular entre Tite e Gabigol, demonstrado desde os tempos de seleção. Na partida contra o Peñarol, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o atacante sequer foi relacionado para o jogo, apesar de não estar lesionado. O Flamengo alegou precaução.

Casagrande recordou que Gabigol não teve muitas oportunidades com Tite na seleção brasileira, mesmo em seus melhores momentos no Flamengo. O comentarista citou um episódio em que o treinador convocou Pedro, que na época era reserva do time rubro-negro, e não chamou o hoje dono da camisa 99.