'Caio Paulista tem que ser afastado e Leila tem que agir', dispara Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (20), o comentarista Casagrande afirmou que Caio Paulista deveria ser afastado do Palmeiras. O jgador foi acusado pela ex-mulher de agressão. A Polícia já instaurou um inquérito para apurar o caso.

Casagrande argumentou que isso aconteceria em qualquer empresa e que protegeria o atleta e o ambiente de trabalho do Palmeiras. O comentarista entende que Leila Pereira deveria ter agido de maneira diferente.