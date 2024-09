Bola de Ouro em risco? Números de Vini Jr murcham na reta final do prêmio

Cotado como favorito ao prêmio Bola de Ouro, Vini Jr vem de atuações tímidas no "sprint final" da premiação, que será realizada em 28 de outubro.

Devendo em campo?

O atacante brasileiro está tendo um início de temporada europeia apagado pelo Real Madrid — levando em consideração as expectativas sobre ele. O camisa 7 dos Merengues balançou a rede duas vezes e deu duas assistências nos primeiros sete jogos do time, tendo passado em branco em dois dos últimos três compromissos.

Vini participou de 33 gols em 39 jogos pelo clube na temporada passada. Foram 24 gols e nove assistências no período, com média de 0,62 gol por jogo — bem acima da média atual, de 0,29. As atuações do brasileiro na temporada 2023/24 o credenciaram como principal candidato a ser eleito o melhor jogador na premiação realizada pela Uefa e pela France Football.