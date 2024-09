'Inferno': Neymar criticou jogar com Mbappé a amigos do Real, diz rádio

O apresentador também ponderou que sempre existiu uma guerra entre Neymar e Mbappé no PSG. Os dois atuaram juntos no PSG por seis anos e tiveram atritos dividindo os holofotes do clube parisiense. Fizeram 136 jogos juntos, conquistaram mais de dez títulos e somaram 54 participações em gols, segundo o site especializado Transfermarkt — apesar de não terem conquistado a Liga dos Campeões.

Os brasileiros [do Real Madrid] são amigos de Neymar. Sempre houve uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé aos brasileiros, dizendo a eles que era catastrófico [jogar com ele], que era o inferno. Cyril Hanouna, na rádio Europe 1

Mbappé no Real

Mbappé e Vinicius Jr, do Real Madrid, em jogo contra o Betis pelo Espanhol Imagem: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Mbappé foi para o Real Madrid nesta temporada, encerrando uma "novela" que perdurou nas últimas janelas de transferências. O atacante francês fechou contrato por cinco anos, realizando seu sonho de infância.