Ancelotti defende Vini Jr após comemoração polêmica: 'não dá para aguentar'

O técnico Carlos Ancelotti defendeu Vinicius Jr após a comemoração polêmica na vitória sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro "pediu silêncio" após abrir o placar no último sábado (14).

O que vem acontecendo [com o Vini Jr] desde que eu cheguei [ao Real Madrid] é algo que não dá para aguentar. Entendo as vaias, mas o que fazem com ele é anormal. [...] Acho que as pessoas têm que prestar menos atenção nos jovens e mais no que está acontecendo nos estádios. Eles [torcedores rivais] fazem isso com o Vini porque ele é um perigo em campo, então tentam desconcentrá-lo. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid