Vini Jr se rende a Mbappé e avalia 'novos galácticos' do Real Madrid

Nós podemos ter uma das melhores equipes pela próxima década e agora precisamos demonstrar em campo que podemos performar.

O que mais Vini Jr falou

Champions é a prioridade do Real: "A Liga dos Campeões vem em primeiro lugar, que é a competição mais difícil, seguido pelo Campeonato Espanhol e depois pela Copa [do Rei]. A Liga dos Campeões é onde o Real Madrid sempre quer vencer. E não apenas os jogadores, os torcedores também exigem isso de nós, vencer essa competição".

Ronaldo 'deu dica' por Bola de Ouro: "Estava com o Ronaldo agora pouco quando estive em Ibiza e treinei na casa dele e ele me disse: 'Treine mais alguns dias aqui, assim você estará mais perto da Bola de Ouro'. São jogadores que fizeram coisas incríveis e poder competir pelo Ballon d'Or e ganhar um prêmio que eles ganharam, isso seria realmente incrível".

Pressão de ídolos: "Eu tenho o Kaká como exemplo, tenho o Ronaldo, que ganhou o prêmio [Bola de Ouro] duas vezes, tenho o Ronaldinho, Rivaldo, muitos jogadores brasileiros que ganharam a Bola de Ouro. Mas, sem dúvida, Ronaldo e Ronaldinho são os que sou mais próximo, que me dizem todos os dias que eu tenho que ganhar a Bola de Ouro".

Feliz no Real Madrid: "Sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então valorizo cada momento como se fosse o último. [...] Todos desejam vencer pela melhor equipe do planeta, e ser capaz de jogar com os melhores e marcar tantos gols em tantas finais e poder ajudar tanto... Tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo e criar história nesta grande equipe em que jogo hoje. Nem todos têm essa chance de fazer isso, então falo sobre aproveitar cada momento com esta camisa".