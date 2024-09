'Lucas foi mal e não é a referência técnica do São Paulo', diz Alicia

Lucas jogou mal no empate contra o Botafogo pela Libertadores e não vem conseguindo ser a referência técnica do São Paulo, avaliou a colunista Alicia Klein, no Fim de Papo - Prorrogação. Para ela, o meia tem deixado a desejar, seja atuando pela direita ou centralizado.

O Lucas não está bem, não tem feito grandes partidas. Se o cara está no seu melhor momento, mesmo fora da posição ideal, ele dá alguns sinais de que ele merece um lugar no time. E a gente não está vendo ele como a esperança do São Paulo para conseguir resolver, daí também essa esperança no menino William que talvez ele possa fazer esse papel, ser esse futuro do São Paulo já agora. Mas não acho que o Lucas vai ser a esperança do torcedor, pode fazer o gol, tem habilidade pra isso, mas não acho que ele é nesse momento a principal referência do São Paulo, não tem sido, talvez por essa questão tática, de qual o melhor posicionamento dele, mas ele também não está entregando. Alicia Klein

