Lesão de Estêvão pode significar nova vida a medalhões no Palmeiras

Lázaro: No início da temporada, o meia-atacante ganhou uma sequência no time titular pelo lado esquerdo do ataque, mas teve uma lesão na coxa em junho e perdeu espaço. Quando voltou a ficar disponível, Felipe Anderson já tinha chegado ao clube e virou o titular absoluto. O jogador não balança as redes desde o dia 2 de junho, quando marcou o gol da vitória contra o Criciúma, no 1º turno do Brasileirão.

O Alviverde volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha, pela 27ª rodada do Brasileirão.