Goleiro é expulso após chamar árbitro de 'maconheiro' em jogo pela Série B

O goleiro Vladimir, que está emprestado pelo Santos ao Guarani, foi expulso por chamar o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima de "maconheiro" após um jogo pela Série B.

O que aconteceu

O caso aconteceu no último sábado (14). O goleiro foi reclamar com o árbitro pernambucano após o apito final da derrota do Guarani para o Paysandu, em Belém (PA), pela 26ª rodada da Série B.

Vladimir já havia recebido o cartão amarelo, mas foi expulso diretamente por Rodrigo José Pereira de Lima. O motivo foi relatado pelo árbitro na súmula da partida.