Saída de De Bruyne no pior ano de Guardiola mostra encruzilhada no City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, em jogo contra o Bournemouth pela Copa da Inglaterra Imagem: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Em ano atípico, o City passou sufoco e precisou se reerguer da maior crise enfrentada com Guardiola. Em dezembro, o time teve uma "fase de rebaixado" com apenas uma vitória em uma sequência de 13 jogos. Um mês antes, o clube acertou a renovação com o treinador até 2027. A oscilação de resultados quase custou o vexame de ser eliminado antes do mata-mata da Liga dos Campeões.

O clube pode terminar a temporada com apenas uma taça, conquistada no primeiro jogo realizado. O City deu a largada em 24/25 batendo o rival United nos pênaltis e faturando a Supercopa da Inglaterra, mas depois derrapou. Além da campanha ruim no Inglês, a equipe foi eliminada na quarta rodada da Copa da Liga e nos playoffs da Champions. A salvação pode ser o título da Copa da Inglaterra, em que avançou à semi, ou do inédito Super Mundial.

Desmonte em andamento

O belga Kevin De Bruyne em ação pelo City em 2025 Imagem: Robbie Jay Barratt/Getty

De Bruyne será o último jogador a sair entre os que estavam no City antes da chegada de Guardiola. O meia belga foi contratado em 2015 e, sob o comando do espanhol, virou uma das lideranças durante sua década na equipe.