Campeão mundial pela Alemanha, Hummels anuncia aposentadoria

O zagueiro Mats Hummels, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, anunciou hoje (4) que irá se aposentar depois de terminar o Campeonato Italiano com a Roma.

O que aconteceu

Aos 36 anos, Hummels atualmente defende a Roma, clube que chegou apenas nesta temporada. Durante toda a carreira, o zagueiro defendeu Bayern de Munique e Borussia Dortmund, alternando transferências entre as equipes.

Revelado pelo Bayern, Hummels foi emprestado pelos bávaros em 2008 para o Dortmund, que um ano depois comprou o alemão em definitivo. Após sete temporadas pelo Borussia, voltou à Munique em 2016 e, três anos mais tarde, retornou a Dortmund, onde permaneceu até 2024.