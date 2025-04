Mayke sofre lesão na coxa esquerda e vira desfalque no Palmeiras

Giay passa a ser a única opção na lateral direita para o técnico Abel Ferreira. Marcos Rocha, com lesão na coxa esquerda, também está entregue ao Departamento Médico palmeirense.

Mayke teve um ano de 2024 complicado pelo Palmeiras e acumulou algumas lesões, o que atrapalhou a sequência do atleta. Neste ano, vinha alternando a titularidade com Marcos Rocha no início da temporada e ainda não havia tido problemas físicos.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, para enfrentar o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília). Sem Mayke e Marcos Rocha, o treinador pode optar por manter o esquema com três zagueiros ou dar sequência para Giay como titular.