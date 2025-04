Santos: Neymar trabalha com bola pela primeira vez após lesão; veja

Neymar deu mais um passo na evolução de sua forma física após se recuperar de lesão. Hoje (4), no CT Rei Pelé, o craque do Santos treinou com bola pela primeira vez depois da contusão.

O que aconteceu

Em imagens divulgadas pelo Peixe, o camisa 10 apareceu treinando separado do restante do elenco sob supervisão de profissionais do clube. Durante a semana, o meia-atacante alternou exercícios na academia e no campo, mas ainda sem bola.

Neymar está em transição física após se recuperar de um edema na coxa esquerda. O astro não entra em campo desde o dia 2 de março e desfalcou a equipe do técnico Pedro Caixinha na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no último domingo.