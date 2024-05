Mais que o dobro dos gols de Neymar: Mbappé deixa PSG como maior artilheiro

Mbappé fez 137 gols a mais que Neymar com a camisa do clube parisiense. Os dois foram contratados na mesma janela de transferências, em 2017, e chegaram com status de maiores transações da história do futebol — o brasileiro foi adquirido junto ao Barcelona por 222 milhões de euros, enquanto o francês foi adquirido por empréstimo com obrigação de compra no valor de 180 milhões de euros.

Mbappé foi uma presença mais constante que o ex-colega. O atacante francês entrou em campo em 133 ocasiões a mais que Neymar, sendo 46 delas na atual temporada e 87 vezes enquanto compartilhavam vestiário.

O maior artilheiro da história do PSG não tem a melhor média de gols pelo clube. Zlatan Ibrahimovic (0,87 gol por jogo) e Carlos Bianchi (0,89 g/j) têm números melhores que Mbappé (0,83 g/j) nesse quesito. Neymar ocupa a quarta posição no ranking histórico, com 0,68 g/j.

Mbappé está no top-10 de atletas com mais partidas pelo PSG. O atacante vestiu a camisa parisiense 306 vezes e é o 10º na lista, segundo entre jogadores do elenco atual. Marquinhos lidera o ranking com 441 jogos, recorde alcançado nesta temporada.

O atacante ergueu 14 taças com o PSG, longe do recorde. Mbappé conquistou seis Campeonatos Franceses, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França. O atleta mais vencedor da história do Paris Saint-Germain é Marco Verratti, com 30 títulos.

Mbappé terá até quatro chances para ampliar suas marcas em Paris. A equipe tem mais três jogos por fazer no Campeonato Francês — no qual já é campeão — e disputará a final da Copa da França contra o Lyon, em 25 de maio.