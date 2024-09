Inter vence Cuiabá no 'modo tiki-taka' e se aproxima do G6 do Brasileirão

O Internacional assumiu a oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos que o Bahia, atual sexto. A equipe gaúcha, inclusive, tem dois jogos a menos que o Tricolor de Aço. O Cuiabá, por outro lado, segue com 22 e no penúltimo lugar.

O Internacional volta a campo no próximo domingo (22), quando visitará o São Paulo, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Cuiabá recebe o Cruzeiro. Os dois jogos são válidos pela 27ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve Inter envolvente, e Cuiabá acuado e 'lesionado'. A etapa inicial foi toda da equipe da casa, que pressionou desde os primeiros minutos e, com trocas de passes, envolveu o Cuiabá. Os gols de Alan Patrick e Mercado, no entanto, vieram em lances de bola parada: pênalti e em sobra de bola de cobrança de falta. Os visitantes perderam Marllon e Matheus Alexandre logo nos primeiros 10 minutos por lesão e só levaram perigo em um gol anulado de Jonathan Cafu e em cabeceio de Clayson — defendido por Rochet — mas o lance também foi parado por impedimento.

Gabriel Mercado comemora gol marcado em jogo entre Internacional e Cuiabá pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

O Inter 'cozinhou' o jogo na etapa final e matou a partida com oportunismo. Ainda com mais posse de bola, o Colorado controlou o jogo e trabalhou a bola no campo de ataque, não dando chances para o Cuiabá ameaçar reação. A vitória dos gaúchos foi consolidada em um lance de oportunismo de Borré.