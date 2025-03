João Fonseca emenda treino em quadra logo após vitória de 2h no Masters de Indian Wells

O tenista brasileiro João Fonseca enfrentou uma batalha de pouco mais de duas horas em quadra para vencer o britânico Jacob Fearnley, nesta quinta-feira, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, e não quis saber de descanso ao final da partida.

Menos de meia hora depois do encerramento do jogo, Fonseca estava de volta à quadra para treinar antes do compromisso seguinte pelo torneio. O jogador de 18 anos terá pela frente na segunda rodada da competição outro britânico, Jack Draper, número 14 do mundo. O duelo deve acontecer no próximo sábado, ainda sem data confirmada.

O brasileiro, número 80 do mundo, teve trabalho para bater Fearnley, 81º do ranking da ATP, nesta quinta. Fonseca venceu o primeiro set com certa facilidade, por 6 sets a 2, em 32 minutos de jogo. No segundo set, porém, o jogo se inverteu e quem levou a parcial foi o britânico, ganhando por 6/1.