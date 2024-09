Brasil não joga como finalista da Copa, perde para o Paraguai e decepciona

De nada adiantou apostar no trio do Real Madrid, formado por Rodrygo, Vini Jr. e Endrick no ataque — e essa combinação só durou 45 minutos, inclusive. O problema do Brasil foi mais profundo em termos de criação.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Foi a quarta derrota do Brasil em oito jogos das Eliminatórias. Até por isso, o quinto lugar é a realidade do momento.

Falta tempo ao Brasil? Mas do outro lado, foi apenas o segundo jogo do técnico Gustavo Alfaro à frente do Paraguai. E no jogo passado, o time dele empatou com o Uruguai.

A seleção ainda está na zona de classificação direta para a Copa, mas só porque a Fifa aumentou o número de participantes no Mundial para 48 seleções.

O Brasil volta a jogar em outubro, contra o Chile, em Santiago, e Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.

O que deu errado no primeiro tempo

O Brasil só conseguiu uma finalização certa no primeiro tempo. Uma pobreza só. E ela veio depois de uma rara escapada de Vini Jr. pela esquerda, gerando um passe para Guilherme Arana. Junior Alonso salvou quase em cima da linha. Mas foi só isso.