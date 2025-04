Morre um dos vices da CBF, cartola de federação há mais de 40 anos

Antônio Aquino Lopes era figura discreta, embora constante no universo do futebol pelas últimas quatro décadas. Com 1,60m de altura, conseguiu estar perto do escalão mais alto do poder na CBF.

Nos anos 1980, ele foi personagem de uma disputa política na eleição da CBF que envolveu Medrado Dias e Otávio Pinto Guimarães. Prometeu votar nos dois.

Na hora da contagem, os votos de Acre e Piauí foram travados e só poderiam ser abertos na Justiça.

No final, Guimarães vencia por um voto. Toniquim quebrou o "segredo", disse que tinha votado em Otávio, que comemorou a vitória.

Por outro lado, Dias acusou Toniquim de traição e insinuou que o cartola recebera dinheiro para mudar de lado. O caso chegou ao CND (Conselho Nacional de Desporto). Toniquim foi absolvido.

As manifestações

Os presidentes das federações estaduais receberam a notícia da morte ainda na madrugada e mostraram consternação.