Vitor Roque sobre o Barcelona: 'Pensei que o tratamento seria diferente'

Curiosamente, segundo o jogador, o momento da saída de empréstimo para o Betis foi a ocasião na qual conseguiu mais abertura e proximidade à diretoria do Barça para dialogar sobre a relação entre eles e as expectativas.

"Quando eu saí, conversei, sim (com o Barcelona). Uma das primeiras vezes. Procurei entender por que estavam acontecendo muitas coisas, que não convém falar aqui. E me acolheram muito bem (no Betis), estou muito feliz de ter a oportunidade de estar no Betis", explicou.

Mas quando perguntado diretamente sobre o papel ou culpa de Xavi no processo todo, Vitor Roque evitou criticar diretamente o antigo treinador e ídolo do clube.

"Foi um sonho realizado só de estar lá. Não culpo ninguém. Talvez quem eu tenha que culpar sou eu, de não ter feito as coisas bem. Mas agora estou feliz no Betis, o que é o mais importante", disse.

Vitor Roque em ação pela seleção brasileira sub-20 Imagem: Staff Images/CBF

E a comparação com Endrick

Vitor Roque foi capitão da seleção sub-20 e, mesmo com experiência no Barcelona, sabe que existe uma comparação com Endrick, que está na principal. Até por serem basicamente da mesma geração e terem sido negociados praticamente ao mesmo tempo com gigantes rivais da Espanha. Mas Roque rechaça o paralelo.