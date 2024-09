Intruso, prodígio e colegas de time: quem ameaça Vini Jr. pela Bola de Ouro

A tendência, porém, é que Lamine passe por uma espécie de antessala da Bola de Ouro: o Troféu Koppa, dado ao melhor jogador com menos de 21 anos da temporada. Ele é favorito absoluto a receber o prêmio, que em 2023 ficou com Jude Bellingham.

Rodri, 28 anos, espanhol - Manchester City

Imagem: Robbie Jay Barratt/Getty

O volante do Manchester City é o único jogador da lista de favoritos que não atua no Campeonato Espanhol. Há quem defenda que ele deveria ter sido premiado na temporada passada, quando marcou o gol do título da Champions League; mas a votação deixou Rodri em quinto lugar, atrás do vencedor Messi, de Mbappé, e dos companheiros de equipe Erling Haaland e Kevin De Bruyne.

Nesta temporada, não há o fator Copa do Mundo — que ajudou a colocar Messi e Mbappé no topo da lista. Dentre os jogadores do City, ninguém foi mais importante que Rodri na temporada 2024-25.

Com Haaland em má fase e De Bruyne machucado em grande parte do ano, o espanhol foi o líder da equipe de Pep Guardiola na campanha do inédito quarto título seguido da Premier League.