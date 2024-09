Seleção tenta nova dinâmica no meio com André e sem João Gomes: 'Fluir'

"Muita coisa mudou desde a Argentina, outro treinador e ideia. Novas ideias, jogadores. Importante é ganhar, não importa a forma. Ganhar em termos de tabela. Gostam muito do contato, time físico. Temos que envolver com troca dinâmica de passes, não ficar parado no lugar".

Campo

"Gramado é natural, bom. Vai ser um jogo melhor comparado ao que vivemos na Copa América, com outras medidas, beneficiando quem queria marcar. Se fechavam com linha de cinco, uma de quatro e um na frente e era difícil explorar os espaços. Gramado é bom, vai facilitar nosso jeito de jogar".

Premier League x Brasileirão

"Existe diferença de liga, mas os jogadores do nosso país são muito bons. Premier League é a melhor liga do mundo, mas jogador por jogador não vejo diferença clara. São os melhores do país e merecedores da convocação".