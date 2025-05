Perto do adeus, Ancelotti enaltece relação com o Real: 'Lua de mel'

Sem dar muitas pistas sobre seu futuro, Ancelotti se declarou para o Real Madrid e afirmou que a lua de mel com o clube será eterna, pela sua trajetória:

Com este clube, a lua de mel nunca acaba. O Real Madrid, como o Milan antes, são clubes que permanecem no meu coração pelo tempo que passei aqui e pelos relacionamentos. Quando a pressão diminui, o carinho aumenta. A lua de mel com o Real Madrid durará até o último dia da minha vida.

afirmou.

Já com contornos de novela, Ancelotti ainda é o principal nome na CBF para ser o próximo treinador da seleção brasileira.

Barcelona e Real Madrid se enfrentam amanhã (11), às 11h15 - de Brasília - pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo é decisivo para a reta final do campeonato: o Barça lidera, com 79 pontos, e o Real Madrid é o segundo, com 75.

Uma vitória do Real Madrid deixa a equipe a um ponto do rival, a três rodadas do fim, e embola a briga pela taça. Caso o Barcelona vença, aumenta a vantagem para sete pontos e se aproxima do título.