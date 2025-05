Palmeiras: Leila revela tratativas para renovar com Abel e nega procura da seleção

Abel Ferreira possui vínculo com o clube alviverde até o final da atual temporada, mas Leila garante que as duas partes já conversam sobre uma renovação. "Já começamos a conversar, sim. Abel sabe das nossas intenções, começamos a conversar, sim. Gostaria de resolver o mais rápido possível", concluiu.

No comando do Palmeiras desde 2020, o português Abel Ferreira alcançou feitos inéditos. Ele está empatado com o lendário Oswaldo Brandão como o treinador com mais títulos na história do clube alviverde, com dez conquistas. Abel também detém o posto de treinador estrangeiro mais longevo do País.

Aos 46 anos, Abel é bicampeão da Copa Libertadores em 2020 e 2021 e do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, tricampeão do Paulistão em 2022, 2023 e 2024, além de vencedor da Copa do Brasil em 2020, da Recopa Sul-Americana em 2022 e da Supercopa do Brasil em 2023.

A seleção brasileira segue sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior no final de março, após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.