Palmeiras explora mercados, gasta alto e termina janela após frustrações

O Verdão insistiu por Gabigol. A ideia de contratar o jogador sem custos animou e fez a diretoria tentar acordo com o atacante para ser o nome de peso do ataque a partir de 2025, quando deixaria o Flamengo se assinasse um pré-contrato. A desistência veio no final do mês passado após uma nova avaliação interna.

Dudu ficou muito perto de deixar a equipe. O Cruzeiro anunciou o acordo com o atacante, mas ele próprio voltou atrás e optou por permanecer no Palmeiras. A presidente Leila Pereira chegou a dizer para o jogador cumprir sua palavra com o time mineiro.

Um troca entre Dudu e Gabigol foi cogitada. Palmeiras e Flamengo chegaram a negociar uma troca entre os dois jogadores, segundo apurou o UOL. Entretanto, o negócio não foi para frente.

O Palmeiras seguiu na mesma ainda que frustrado. O clube viveu a empolgação e a quebra de expectativa por um possível reforço de peso para o ataque com Gabigol e teve um momento de frustração com a montanha-russa da negociação de Dudu para sair, mas terminou a janela como entrou em relação aos dois.

Janela dos adeuses

A janela, além de poucos reforços, foi de vários adeuses no Palmeiras. Ao todo, sete jogadores — entre atletas do elenco e outros que já estavam emprestados ou pré-vendidos — deixaram o clube.