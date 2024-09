Fifa anuncia logo e música oficial do Super Mundial de Clubes de 2025

O logo será adaptado nas futuras edições do Mundial de Clubes. Ele foi inspirado na bola e cultura do futebol.

Já "Freed From Desire", da cantora italiana Gala será a música oficial da competição. A canção foi lançada em 1997 e fez sua primeira aparição no futebol durante a Eurocopa de 2016.

Que momento especial: hoje lançamos a marca do novo Mundial de Clubes, o começo de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo vão competir nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo vão se encontrar no palco mundial e somente um será coroado campeão mundial. Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Fifa ainda definirá a data do sorteio dos grupos e também a divisão dos potes. Até o momento 30 equipes já se classificaram para o Super Mundial.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense são do brasileiros classificados para o Mundial de 2025. A competição acontece entre 15 de junho de 13 de julho.