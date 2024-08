Dorival convoca William, do Cruzeiro, após problema na seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, convocou o lateral William, do Cruzeiro, para substituir Yan Couto durante os dois próximos jogos das Eliminatórias: contra Equador e Paraguai.

O que aconteceu

Yan Couto foi desconvocado, segundo a CBF, por "problemas clínicos". O jogador do Borussia Dortmund havia sido chamado ao lado do veterano Danilo para formar a dupla de laterais pela direita.

William não será exatamente um estreante com a camisa da seleção. Ele fez parte do elenco campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro — foi sua primeira convocação, no entanto, na equipe principal.